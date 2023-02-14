Столтенберг о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО к осени, они выполнили все условия Анкары.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.
Он сообщил, что летит обсуждать эту ситуацию с турецким руководством.
«Моя позиция, что обе страны выполнили все требования, изложенные в трехстороннем меморандуме (принятом совместно с Турцией на саммите НАТО в Мадриде в июне прошлого года - ред.), Финляндия и Швеция к осени должны стать членами НАТО. 28 стран НАТО уже ратифицировали документы о вступлении, но Турция и Венгрия пока нет. Я активно работаю, чтобы они ратифицировали документы по обеим странам одновременно. Завтра я лечу в Турцию, в том числе чтобы обсудить этот вопрос», - сказал он.