Ранее американский телеканал CNN, а также грузинские телекомпании TV Pirveli и Mtavari Arxi опубликовали кадры, на которых видно, как Саакашвили падает в больничной палате, а также передвигается с помощью ходунков.

В частности, ведомство опубликовало видеозапись, на которой он сам встает с кровати, общается с посетителями и врачами.

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии опровергла информацию, что экс-глава республики Михаил Саакашвили из-за плохого состояния здоровья не может самостоятельно передвигаться.

«Определенные СМИ для введения в заблуждение общества и формирования неправильного восприятия о состоянии здоровья заключенного Михаила Саакашвили распространяют видеокадры, согласно которым осужденный не может самостоятельно производить элементарные физические действия и передвигаться без помощи», - говорится в тексте к видео, которое размещено на странице ведомства в Facebook.

Кадры датированы 17 декабря 2022 года, 1, 8 и 9 февраля этого года.

Тбилисский городской суд 6 февраля отклонил ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья. В ходе более 10 заседаний в качестве свидетелей выступили врачи и эксперты, в том числе зарубежные, которые заявляли о множестве заболеваний, развившихся у бывшего главы государства.

Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует.