Еврокомиссия предложила отключить от SWIFT три российских банка

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах ЕС.

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза отключить от международной межбанковской системы SWIFT Альфа-банк, Росбанк и банк «Тинькофф» в рамках 10-го пакета антироссийских санкций.

Кроме того, сообщество может ужесточить ограничения на создание физическими и юридическими лицами ЕС совместных предприятий с Россией, а также на присутствие граждан РФ в составе руководства европейских компаний.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС изучает возможность введения ограничений в отношении Росбанка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния РФ в рамках нового пакета санкций.