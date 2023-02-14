Еврокомиссия предложила отключить от SWIFT три российских банка
Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза отключить от международной межбанковской системы SWIFT Альфа-банк, Росбанк и банк «Тинькофф» в рамках 10-го пакета антироссийских санкций.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах ЕС.
Всего в предлагаемый ЕК новый санкционный список попали 4 российские финансовые организации.
Кроме того, сообщество может ужесточить ограничения на создание физическими и юридическими лицами ЕС совместных предприятий с Россией, а также на присутствие граждан РФ в составе руководства европейских компаний.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС изучает возможность введения ограничений в отношении Росбанка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния РФ в рамках нового пакета санкций.