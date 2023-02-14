15 февраля был организован визит детей шехидов в инновационный центр STEAM. В мероприятии приняли участие более 80 детей шехидов в возрасте от 10 до 18 лет.

Ученики приняли участие в веселых и познавательных научных шоу, мастер-классах, ознакомились с авиасимулятором, а также программами «Наука на сфере», «Иллюзии и физические экспонаты», «Виртуальная реальность», «Простое программирование» заранее подготовленными специалистами центра.

Главной целью мероприятия было показать школьникам, что наука – это не сложно, а довольно интересно и весело.

В ходе визита сотрудники инновационного центра STEAM также ответили на вопросы учащихся.

Следует отметить, что дети шехидов стали первыми юными посетителями центра.