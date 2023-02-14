Кадыров просит не «трубить» о потерях России в Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал российских губернаторов, которые «трубят о количестве погибших» на войне в Украине, и призвал их не комментировать потери.

«...Я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях. Наши парни сами выбирают этот героический путь. Осознанно...», — недоволен Кадыров.

Заявление Кадырова совпало с моментом, когда начал фиксироваться резкий скачок сообщений о погибших российских военных - как в официальных заявлениях, так и соцсетях. Этот резкий скачок подтвержденных сообщений о потерях может быть косвенным свидетельством начала наступления российских военных, отмечает BBC.

В первые недели и месяцы вторжения губернаторы многих российских регионов постоянно сообщали о погибших. Однако с течением времени число таких публикаций стало снижаться. Сейчас публично о потерях сообщают главы лишь нескольких российских регионов. Но растет число публикаций о погибших в социальных сетях, указывает издание.