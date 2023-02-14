Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов поделился на пресс-конференции своими ожиданиями от завтрашнего матча 1/16 финала Лиги конференций против бельгийского «Гента». Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45. Ответная встреча состоится в Генте через неделю.

«Нас ждет очень важная игра, - говорит Гурбан Гурбанов. – Во второй раз будем играть в плей-офф. Постараемся правильно использовать каждую деталь. У «Гента» скоростные футболисты, способные 90 минут прессинговать. Нам придется идти на некоторые риски, так как и «Гент» много рискует. Необходимо быть внимательными в каждой зоне и думать о наличии ответной игры. Постараемся завтра порадовать болельщиков.

Завтра у нас будет преимущество своего поля, будем играть при поддержке наших фанатов. Что меня беспокоит? Таких особых проблем нет. Но просто команда не готова настолько, насколько я хочу. Однако не думаю, что это создаст нам проблемы. Жду, что сыграем еще сильнее, чем в предыдущих играх. Пока не вышли на тот уровень формы, который хотелось бы.

Новички пока не очень готовы, чтобы играть 90 минут. Но в целом они адаптировались в коллективе. Поначалу новые футболисты немного стеснялись, не были привыкшими к нашему менталитету. Однако день ото дня они лучше себя чувствуют. Теперь осталось, чтобы новобранцы были полностью готовы. Кто-то из них может выйти на замену.

Не лучше ли было бы провести первый матч в гостях? Я не думаю об этом. Футбол сейчас на таком уровне, что это не имеет большой разницы. Всегда приятно играть перед своими болельщиками. У нас было много игр, где мы играли дома вничью, а потом выигрывали в гостях. Возможно, в сегодняшней ситуации лучше начинать дома. А к гостевой игре будем готовиться согласно первому матчу.

Да, в составе у нас много изменений. Кто-то травмирован, кто-то ушел. Кто будет стоять в воротах? Оба вратаря могут сыграть. Я пока не решил. До матча у нас еще будут две тренировки».