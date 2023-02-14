Гражданка Азербайджана остается под завалами в Кахраманмараше

Гражданка Азербайджана остается под завалами в турецком Кахраманмараше. Об этом АПА сказал Хамран Амирли, преподаватель азербайджанского происхождения в Университете Сютчу Имам.

По словам Амирли сказал, «под завалами остается еще одна гражданка Азербайджана. Это женщина, ее зовут Лида Годжаева. Члены ее семьи находятся сейчас здесь, ее поиски продолжаются.

Хамран Амирли добавил, что студентка университета Гёйча Бахшалиева была извлечена из-под завалов спустя 30 часов после землетрясения и госпитализирована: «Ее лечение идет в одной из городских больниц».