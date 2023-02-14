Названо число детей с онкозаболеваниями в Азербайджане

В 2022 году в Азербайджане онкологические заболевания были выявлены у 167 детей, сказал АПА заведующий детской онкологической клиникой Национального онкологического центра Министерства здравоохранения Рейман Исмаилзаде.

По его словам, все эти дети получили соответствующее лечение: «Детская и взрослая онкология принципиально отличаются друг от друга. Онкозаболевания у детей составляют примерно 1-1,5% всех злокачественных опухолей».

В 2021 году в Азербайджане онкозаболевания были выявлены у 170 детей.