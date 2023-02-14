В Госдуме анонсировали «экстренные» решения после послания Путина

Госдуме и Совету Федерации РФ предстоит принять ряд «экстренных и неординарных» решений после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, заявил зампредседателя комитета нижней палаты по обороне Юрий Швыткин российским СМИ.

«Ряд решений, которые будут у нас на заседании Госдумы и Совета Федерации, насколько я знаю, будут исходить из послания президента. Говорить, что какие-то будут экстренные, неординарные вопросы, можно», — сказал российский депутат.

По его словам, также на заседании будет обсуждаться тема «социальной защищенности военнослужащих».

Путин обратится к Федеральному собранию 21 февраля, накануне годовщины вторжения в Украину. На следующий день Госдума и Совфед соберутся для обсуждения послания.

Ранее в Кремле заявили, что темой послания Путина станет «текущая ситуация», в том числе в экономике и социальной сфере. Президент будет говорить о войне в Украине, а на мероприятие могут пригласить участников боевых действий, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.