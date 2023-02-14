Зеленский встретится с Байденом в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Джо Байденом в Польше, сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

«Если ничего необычного не произойдет, то в ближайшее время с официальным визитом Польшу посетит президент Украины Владимир Зеленский. Мы заканчиваем подготовку к ней», — заявили источники издания, близкие к украинским властям.

По информации СМИ, это произойдет, скорее всего, когда Байден приедет в Варшаву или Жешув.