По поручению Мехрибан Алиевой: еще один самолет с гумпомощью вылетел в Турцию
По поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева с целью поддержки пострадавших от землетрясения направил в Турцию очередную гуманитарную помощь.
В общей сложности 40 тонн помощи, включая палатки и обогреватели, отправлены самолетом, который сегодня вылетел в зону землетрясения.
Отметим, что по поручению первой леди Мехрибан Алиевой 9 и 11 февраля в помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции были направлены различные лекарственные препараты, медицинские принадлежности и оборудование, теплая одежда, палатки с обогревателями, генераторы, радиаторы отопления, уличные обогреватели, дизельные калориферы, а также оборудование и принадлежности для поддержки поисково-спасательных работ. Кроме того, теплая одежда и оборудование, переданные гражданами при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, также отправлены в Турцию.