Европарламент обратился к властям Грузии: освободите Саакашвили

Европарламент принял в среду, 15 февраля, резолюцию с призывом к грузинским властям освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и разрешить ему лечение за границей.

Резолюцию поддержали 577 депутатов, против 33, воздержались 26. Документ называется «О ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕП.

Евродепутаты отмечают, что «постоянные неудачи в улучшении состояния бывшего президента» создают риск отсрочки перспектив кандидатуры Грузии на членство в ЕС, а обращение страны с заключенными, такими как бывший президент, является лакмусовой бумажкой приверженности европейским ценностям и ее заявленным европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС.

«Принимая во внимание сообщения о резкой потере веса и предположения о том, что он мог пострадать в результате отравления во время содержания под стражей, европарламентарии призвали власти Грузии освободить Саакашвили и позволить ему пройти необходимое лечение за границей», - подчеркнули в ЕП.

В резолюции содержится призыв ввести санкции против основателя правящей партии Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявил, что Польша предложила принять Саакашвили на лечение в республике.