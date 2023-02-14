Воздушные шары обнаружили над Киевом: возможно, разведывательные

Над Киевом обнаружили шесть воздушных шаров – противовоздушная оборона сбила большинство из них, сообщили украиснкие СМИ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.

"Предварительно, в воздушном пространстве Киева было обнаружено около 6 вражеских воздушных целей. По информации, которая уточняется, это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра. По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты", - сообщили в администрации Киева.

По данным военных, такие объекты могли использоваться для разведывательных целей - например для наблюдения за тем, как устроена система ПВО в украинской столице.

Окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и их оборудования будет после анализа остатков сбитых объектов.