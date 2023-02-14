США: Война идет не по плану Путина. У Украины есть шанс

«Я думаю, что у них есть хорошие шансы добиться довольно значительных изменений на поле боя и взять в руки инициативу. И иметь возможность использовать эту инициативу в дальнейшем», – сказал Остин журналистам после встречи с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе. Его слова приводит «Голос Америки».

По словам Остина, по каждой системе, которую предоставит НАТО, украинские войска пройдут обучение.

Глава американского оборонного ведомства заявил, что спустя почти год после вторжения России в Украину события развиваются совсем не так, как планировал президент России Владимир Путин. «НАТО еще более едино и непоколебимо, чем раньше», – подчеркнул министр.

По мнению Остина, Россия посылает на фронт большое количество новых мобилизованных, которые плохо обучены и оснащены. «Именно поэтому у России такие большие потери», – пояснил он.