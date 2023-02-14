Последние данные по коронавирусу в Азербайджане

В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров в среду, 15 февраля.

Накануне сообщалось о 16 случаях инфицирования.

За сутки от COVID-19 вылечился 31 человек. Случаев летального исхода от коронавируса не зафиксировано.

За последние сутки в Азербайджане вакцинированы от коронавируса 425 человек.