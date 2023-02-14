Тренер «Гента» рассыпался в комплиментах «Карабаху»: «Бельгийцам следует поучиться у азербайджанской команды»

Главный тренер бельгийского футбольного клуба «Гент» Хейн Ванхазебрук на пресс-конференции в Баку высказал свое мнение о завтрашнем матче 1/16 финала Лиги конференций с чемпионом Азербайджана « Карабах ом», не жалея лестных слов в адрес агдамской команды. Напомним, игра начнется в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

«Карабах» - очень хорошая команда, - говорит бельгийский специалист. – Она фантастически играла в квалификации Лиги чемпионов. Думаю, что бельгийским клубам следует поучиться этому у «Карабаха». Они прошли чемпионов Польши, Швейцарии и Венгрии, проиграв лишь чемпиону Чехии. А в Лиге Европы великолепно играли в группе с тремя большими клубами – «Фрайбургом», «Нантом» и «Олимпиакосом». В игре с «Фрайбургом» в последнем туре «Карабах» доминировал 90 минут, даже играя в меньшинстве.

Одним словом, прекрасная команда, где видна работа главного тренера. Благодаря ему «Карабах» поднялся до такого уровня.

Ранее «Карабах» обыгрывал «Андерлехт» и «Брюгге» в Баку? Это было давно. Но нам все равно будет очень тяжело. «Карабах» дома в последний раз проигрывал «Марселю» год назад. Болельщики будут помогать азербайджанской команде. Нас ждет очень сложный матч.

Устроит ли нас ничья? Хотелось бы победить, но и ничья важна для нас. В таком случае нам легче будет решить вопрос дома. И даже поражение с минимальным счетом оставит нам неплохие шансы. При этом не стоит забывать, что «Карабах» здорово играет и на выезде. Обыграли в гостях «Ференцварош», разгромили «Олимпиакос».

Скажется ли на нас долгий полет и разница во времени? Нет. «Карабах» тоже будет пять часов лететь в Бельгию. Не нужно этим оправдываться. Что касается разницы во времени, то мы будем жить здесь по своему обычному графику.

«Карабах» называют «Кавказской «Барселоной»? Я этого не слышал. Но каждый год они играют в Европе и каждый раз встречаются с большими клубами, показывая хороший футбол.

Боимся ли мы «Карабах»? Нет, мы никогда и никого не боимся. Мы играли с «Тоттенхэмом», когда он был в лидерах Премьер-лиги. Если бы боялись, то не приехали бы сюда. Мы уважаем «Карабах», но не боимся».