Спецслужбы США заинтересовались беременными россиянками в Аргентине

Агенты Министерства внутренней безопасности США (DHS) запросили у аргентинского суда подробности расследования по факту массового приезда в страну беременных россиянок, сообщила в среду одна крупнейших аргентинских газет La Nacion.

По информации издания, в Вашингтоне обеспокоены тем, что россияне, получив по рождению детей аргентинское гражданство, через несколько лет начнут массово эмигрировать в США. Дело в том, что аргентинцы имеют возможность получить десятилетнюю американскую визу.

По данным миграционной службы Аргентины, за 2022 год в страну въехали 10 500 беременных россиянок. И только за последние несколько месяцев – почти шесть тысяч. Беременные гражданки России продолжают прибывать в страну ежедневно по несколько десятков человек. По данным властей Аргентины, большинство из них, получив паспорт для ребенка (он выдается по рождению), покидают страну, оставив процесс по собственному гражданству адвокатам.