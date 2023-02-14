В России «отменяют» известного артиста: выступал против войны

«Вынужден сообщить, что запланированные ранее концерты переносятся из-за не зависящих от меня «технических проблем, связанных с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия», - указал он.

В Ростове-на-Дону и Краснодаре отменили концерты Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Ревва напомнил, что за последние два года организаторы четыре раза переносили его концерты, однако тогда это было связано с пандемией коронавируса. Сейчас, по словам Реввы, его выступления перенесли на осень 2023 года.

Артист также прокомментировал интервью своего отца Владимира Реввы российским СМИ. Тот заявил, что рассорился с сыном из-за войны. «Не люблю оправдываться и тем более «копаться в грязном белье», но все же отвечу моим «доброжелательным» хейтерам, цитировавшим моего отца. Так вот: у меня никогда не было отца! Мой «папа» ушел от нас, когда нам с моей сестрой-двойняшкой было всего 4 месяца», — написал Ревва.

Александр Ревва, шоумен, комедийный актёр, телеведущий и певец, 24 февраля 2022 года, в день начала российского вторжения, опубликовал в фейсбуке антивоенный пост.