Известная рок-группа протянула руку помощи пострадавшим в Турции

Фонд американской музыкальной группы Metallica All Within My Hands (AWMH) выделил 250 тысяч долларов на помощь пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции, сообщили в AWMH.

«Фонд перечислил по 125 тыс. долларов международным организациям Direct Relief и World Central Kitchen, оказывающим поддержку Турции в ликвидации последствий землетрясений», - говорится в сообщении структуры.