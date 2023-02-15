Байрамов еще раз указал помощнику Блинкена: Армения злоупотребляет Лачинской дорогой

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, стороны обсудили ситуацию в регионе, перспективы переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.

В среду, 15 февраля, состоялся очередной телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Джейхун Байрамов отметил, что в соответствии с Трехсторонним заявлением Азербайджан гарантирует безопасность граждан, транспортных средств и грузов на Лачинской дороге. Глава МИД также подчеркнул, что армянская сторона злоупотребляет Лачинской дорогой, используя ее для незаконной экономической деятельности, ротации армянских военнослужащих, перевозки мин.

Кроме того, отметил Байрамов, законные требования протестующих на Лачинской дороге до сих пор не выполнены, он добавил, что утверждения о якобы "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе не имеют под собой никаких оснований.

Министр также привлек внимание к тому, что Армения прибегает к манипуляциям в переговорном процессе по мирному договору.