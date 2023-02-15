И Германия отправляет вооруженные силы на границу с Азербайджаном

Полицейские Германии станут участниками долгосрочной миссии Евросоюза в Армении. Границу с Азербайджаном с армянской стороны будут патрулировать максимум 15 правоохранителей из ФРГ. Об этом рассказал официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.

По его словам, такое решение вынес Кабмин страны. Он уточнил, что в составе миссии будут работать сто полицейских из различных стран Евросоюза.

Отметим, что ранее haqqin.az со ссылкой на диписточники сообщал, что в состав миссии Евросоюза, в которую войдут до ста наблюдателей, включены и французские жандармы. Во Франции жандармерия является частью вооруженных сил страны и подчиняется Министерству обороны. Миссия начнет работу 20 февраля.