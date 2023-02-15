Баку советует Еревану: не вмешивайтесь в наши дела

Накануне секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью армянским СМИ заявил, что правительство Армении работает над новым вариантом проекта мирного соглашения с Азербайджаном и в ближайшем будущем передаст его Баку. Он указал, что «в проект мирного соглашения с Азербайджаном включено положение о создании международного механизма для обсуждения прав и безопасности армян, проживающих в Карабах е».

По словам Гаджизаде, подобные манипуляции армянской стороны, препятствующие переговорному процессу по мирному соглашению, еще раз демонстрируют, что Армения не заинтересована в установлении мира в регионе.

«В процессе переговоров по мирному соглашению инициатива Армении по «созданию международного механизма защиты прав и безопасности" армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, и усилия по включению положения об этом в проект двустороннего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией совершенно безосновательны, и подобные попытки не дадут никаких результатов.

Эти усилия показывают, что Армения до сих пор не отказалась от своих территориальных претензий к Азербайджану, вопреки нормам и принципам международного права, а также Пражскому и Сочинскому соглашениям, по которым страны взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга», - отметил Гаджизаде.

Представитель МИД Азербайджана в очередной раз напоминает Еревану, что «Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и права и безопасность населения армянского происхождения, проживающего в этом регионе, будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики. Вмешательство Армении в процесс реинтеграции жителей армянского происхождения, являющийся внутренним вопросом Азербайджана, неприемлемо».