В Турции нужно построить заново 400 тысяч зданий

Порядка 300 тысяч новых жилых зданий должны быть построены в переживших землетрясения турецких регионах для восполнения утраченного жилого фонда. Об этом сообщила газета Yeni Şafak.

По ее данным, в результате масштабной инспекции выявлено, что более 211 тыс. строений получили сильные или критические повреждения. Всего осмотрено около 370 тыс. зданий. В 10 пострадавших провинциях необходимо будет заново построить 400 тыс. зданий, из которых около 300 тыс. - это жилой фонд. Управление по вопросам жилой застройки Турции уже приступило к реализации плана восстановления. На первом этапе оно возведет 30 тысяч зданий, к июню эта цифра возрастет до 100 тысяч.

Специалисты выявили, что 98% разрушенных зданий - это постройки, возведенные до 1999 года, когда страна пережила разрушительное землетрясение. Причиной обрушения большинства зданий в этот раз эксперты назвали разжижение грунтов под фундаментами строений. Это произошло из-за отсутствия правильно построенных подземных коммуникаций и упущений инженеров при проектировании и строительстве.