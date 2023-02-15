Сербскому министру рассказали о концепции DOST

Находящийся с визитом в Сербии министр труда и социальной защиты населения Азербайджана, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами Сахиль Бабаев встретился с министром труда, занятости, ветеранов и социальных дел Сербии Николой Селаковичем.

Отметим, что Селакович в свою очередь является сопредседателем данной комиссии с сербской стороны.

В ходе встречи было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Сербией постоянно развиваются на основе дружественных отношений. Подчеркнуто, что в результате политической воли и усилий глав государств отношения поднялись на уровень стратегического партнерства и постепенно расширяются в различных сферах, отмечается в сообщении Минтруда Азербайджана.

Сопредседатели комиссии рассмотрели повестку сотрудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства, торговли, грузоперевозок, занятости и социальной защиты. Бабаев рассказал собеседнику о применении в Азербайджане концепции DOST. Была подчеркнута важность обмена опытом в социальной сфере.