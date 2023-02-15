Американцы перехватили российские бомбардировщики у Аляски

Несколько российских военных самолётов – истребителей и стратегических бомбардировщиков - были перехвачены в нейтральном воздушном пространстве у берегов Аляски. Самолетами США и Канады они были возвращены в пространство России, передает Радио Свобода.

По сообщению совместной команды Канады и США по воздушной защите (NORAD), российские самолёты не пересекли государственных границ этих стран и не представляли угрозы. Также в ведомстве отметили, что инцидент не имеет отношения к летающим объектам, несколько из которых были сбиты за последнюю неделю над территориями Канады и США.

Минобороны России не комментировало инцидент, однако сообщает, что 14 февраля стратегические ракетоносцы российских ВВС проводили плановые полеты в нейтральном воздушном пространстве над Беринговым морем.