Баскетбольная лига: лидирующий НТД проиграл Хырдалану ВИДЕО
Сегодня стартовал 18-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана.
В Спортивном центре «Серхедчи» встречались лидер чемпионата НТД и AAAF (Хырдалан). Со счетом 95:77 победили хырдаланцы.
А вчера прошел отложенный матч 15-го тура, в котором «Гянджа» взяла верх над шекинским «Олимпиком» - 89:76.
Турнирное положение:
1. НТД – 31 очко (18 матчей)
2. «Серхедчи» - 29 (17)
3. «Сабах» - 29 (17)
4. AAAF – 29 (18)
5. «Гянджа» - 26 (16)
6. «Нефтчи» – 23 (17)
7. «Олимпик» - 19 (17)
8. «Зирвя» - 18 (16).