Баскетбольная лига: лидирующий НТД проиграл Хырдалану ВИДЕО

Отдел спорта

Сегодня стартовал 18-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана.

В Спортивном центре «Серхедчи» встречались лидер чемпионата НТД и AAAF (Хырдалан). Со счетом 95:77 победили хырдаланцы.

А вчера прошел отложенный матч 15-го тура, в котором «Гянджа» взяла верх над шекинским «Олимпиком» - 89:76.

Турнирное положение:

1. НТД – 31 очко (18 матчей)

2. «Серхедчи» - 29 (17)

3. «Сабах» - 29 (17)

4. AAAF – 29 (18)

5. «Гянджа» - 26 (16)

6. «Нефтчи» – 23 (17)

7. «Олимпик» - 19 (17)

8. «Зирвя» - 18 (16).