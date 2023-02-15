В Румынии проверят построенные турецкими компаниями здания
После разрушительных землетрясений в Турции и Сирии премьер-министр Румынии Николае Чукэ приказал проверить все здания, которые построили в стране турецкие компании. Об этом сообщило издание Romania Posts.
"Я потребовал проверить, строили ли они что-либо в Румынии, и в зависимости от результата определить меры, которые могут быть приняты на уровне каждого учреждения", – сказал премьер-министр.
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