В Румынии проверят построенные турецкими компаниями здания

После разрушительных землетрясений в Турции и Сирии премьер-министр Румынии Николае Чукэ приказал проверить все здания, которые построили в стране турецкие компании. Об этом сообщило издание Romania Posts.

"Я потребовал проверить, строили ли они что-либо в Румынии, и в зависимости от результата определить меры, которые могут быть приняты на уровне каждого учреждения", – сказал премьер-министр.