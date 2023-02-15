Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора президент Украины выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за поддержку территориальной целостности и суверенитета его страны, а также за оказанную гуманитарную помощь.

Во время беседы главы Азербайджана и Украины обсудили вопрос сотрудничества на международных платформах.