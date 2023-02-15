Размещенные в палатках в Кахраманмараше поблагодарили президента Азербайджана

Как сообщалось ранее, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева Министерством по чрезвычайным ситуациям в Турцию отправлено большое количество палаток в помощь пострадавшим от землетрясения.

В МЧС заявили, что в палатках, установленных сотрудниками министерства в провинции Кахраманмараш, созданы все необходимые условия для проживания. Здесь МЧС организована мобильная полевая кухня для пострадавших от землетрясения, создан игровой уголок для детей.

Размещенные в палатках люди поблагодарили президента Азербайджана Ильхама Алиева за оказанную поддержку и созданные условия.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.