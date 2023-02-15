Стрелков разочаровался: «Победить мы не можем...»

Новая волна мобилизации в России будет, но она не поможет одержать победу в войне против Украины. Такое заявление сделал бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью российским СМИ.

Стрелков считает, что новая волна мобилизации не поможет переломить ход войны. «...Провести нормальную мобилизацию невозможно. Люди, которые неоднократно доказали, что умеют хорошо только воровать и втирать очки вышестоящему начальству, ничем иным заниматься не будут. В нынешних реалиях следующая мобилизация способна только резко ухудшить обстановку. Но все равно мобилизация будет, потому что сражение продолжится, потери будут нестись, а люди еще понадобятся. Потери большие на самом деле», — утверждает Гиркин.

Он исключил возможность мирного соглашения Москвы с Киевом: «Не думаю, что будут очередные Минские соглашения, пока мы эту войну проигрываем. А мы ее сейчас проигрываем… Об этом надо сказать прямо. Мы ее сначала типа выигрывали, ...но теперь мы ее проигрываем, мы отступаем».

Захват украинского Бахмута в этом смысле ничего не изменит, заверил он.

«Победить в нынешнем виде Россия не может с ее нынешним руководством, с нынешним кадровым составом. Не принимая никаких мер, заливая пожар стаканами, победить она не может. Она может только растянуть ведение боевых действий на неопределенный срок», — констатировал Гиркин.