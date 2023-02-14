Индия отказалась от российского дизеля

Индийские нефтеперерабатывающие заводы не будут закупать российский дизель, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли и представителей заводов.

По словам одного из них, затраты на импорт с учетом фрахта и страхования оказываются слишком высоки и превышают «потолок», введенный странами G7, - $100 за баррель. Индия полностью сама обеспечивает себя дизелем, говорит источник агентства из числа руководителей НПЗ. А закупать российское топливо для реэкспорта невыгодно из-за действующего в Индии налога на сверхприбыли, поясняет он.

По словам источников Reuters, Индия готова закупать лишь самые дешевые российские нефтепродукты. Так, Reliance Industries, владелец крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, в феврале увеличила импорт российской нафты, а также утроила закупки мазута. Ее примеру могут последовать Bharat Petroleum и Indian Oil, которым нафта нужна как дешевое сырье для нефтехимии.