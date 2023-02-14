Эксперты установили: нобелевский лауреат умер не своей смертью

Племянник поэта, Родольфо Рейес, рассказал, что эксперты проанализировали образцы бактерии Clostridium botulinum, обнаруженной в теле Неруды в ходе предыдущего расследования в 2017 году. По словам Рейеса, эксперты пришли к выводу, что бактерия попала в организм поэта извне.

Международная группа судебно-медицинских экспертов пришла к выводу, что чилийский поэт, нобелевский лауреат Пабло Неруда был отравлен. Неруда умер в 1973 году, после военного переворота, свергнувшего демократически избранное социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде, с которым Неруда дружил. Об этом пишет BBC.

"Я могу сказать это, потому что видел отчеты, - рассказал Рейес. - Я говорю это как юрист и племянник, с большой ответственностью. Судья пока не может делать никаких заявлений, так как она должна иметь всю информацию".

Бактерии, которые вырабатывают ботулотоксин, вызывающий ботулизм, были обнаружены на одном из эксгумированных зубов Неруды в 2017 году. Однако тогда ученым не удалось установить, как они попали в организм поэта. Как утверждает Рейес, теперь доказано, что бактерия "была введена в тело".

В интервью Associated Press Рейес сказал, что судебно-медицинские анализы, проведенные в датских и канадских лабораториях, показали наличие "большого количества бактерий Cloristridium botulinum, несовместимого с жизнью человека". Вырабатываемый этой бактерией мощный токсин вызывает паралич нервной системы и смерть.

По словам Рейеса, анализ, проведенный экспертами из Университета Макмастера в Канаде и Университета Копенгагена, показал, что бактерии не попали в тело Неруды из гроба или окружающей местности.

Комментарии Рейеса пока не подтверждаются судебно-медицинскими экспертами из Канады, Дании и Чили.

Согласно официальной версии, Неруда, прославившийся как молодой поэт сборником "Двадцать стихов о любви и песня отчаяния", умер от рака простаты и недоедания 23 сентября 1973 года, через 12 дней после военного переворота. В ходе переворота президент Альенде покончил с собой. Неруда тяжело принял новость о смене власти и гибели друга и начал планировать эмиграцию в Мексику. Но за день до запланированного отъезда его на машине скорой помощи доставили в больницу в чилийской столице, где он лечился от рака и других заболеваний. Там он вскоре и умер.

В 2013 году тело Неруды было эксгумировано для определения причины его смерти, но анализы не выявили в его костях токсичных веществ или ядов. Его семья и водитель потребовали дальнейшего расследования. Образцы останков Неруды были отправлены на анализ в судебно-медицинские лаборатории четырех стран, и в 2015 году правительство Чили заявило, что "весьма вероятно, что в его смерти виновна третья сторона". В 2017 году группа ученых из разных стран исключила смерть Неруды от рака или недоедания, но не назвала причин смерти.