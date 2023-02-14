Венгрия заблокировала решение Евросоюза по Саакашвили

Венгрия заблокировала выражение протеста Евросоюза властям Грузии по делу экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

Согласно сообщению, Польша выступила с инициативой приостановить срок отбывания наказания Саакашвили, чтобы он мог пройти лечение за границей. Это предложение должно было быть включено в дипломатический протест ЕС, который планировали выразить Тбилиси.

Предложение по Грузии поддержали все страны ЕС, кроме Венгрии. Дипломаты ЕС заверили, что прилагают все усилия, чтобы убедить Будапешт изменить свое мнение.