В Грузии лекарства снова подешевели

В Грузии более 800 медикаментов для лечения хронических и онкозаболеваний подешевеют еще на 40%, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

Согласно сообщению грузинских СМИ, с 15 февраля в Грузии запрещено продавать лекарства для лечения хронических и онкозаболеваний по ценам, выше установленным государством.

"Как мы и обещали обществу, с сегодняшнего дня на медикаменты задействованы референтные цены. В результате более 800 медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний подешевеют еще в среднем на 40%", – заявил Гарибашвили.

Он подчеркнул, что другие группы препаратов также подвергнутся введению референтных цен.

С марта 2022 года грузинский рынок открылся для лекарств из Турции, благодаря чему лекарства в стране подешевели на 60-80%. В результате население Грузии сэкономило на лекарствах в общей сложности около 200 миллионов лари, отмечают грузинские СМИ.