В Украине сообщили о «напряженной ситуации» на фронте

Россияне круглосуточно продолжают атаки на востоке Украины и используют «отряды смертников» из мобилизованных. Об этом в среду, 15 февраля, написала в Telegram-канале заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Круглосуточные атаки. Ситуация напряженная. Да, нашим тяжело. Вы сами видите, какую войну ведет РФ. Но наши бойцы не дают врагу достичь поставленных целей и наносят очень серьезные потери», — указала она.

По данным Маляр, некоторые штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» и подразделения второго армейского корпуса РФ потеряли до 80% личного состава.

Замминистра обороны Украины утверждает, что только один учебный центр в Ростовской области каждую неделю отправляет на войну против Украины около 500 мобилизованных, большинство из которых проходят «подготовку» от двух до трех недель.