Умерла актриса и секс-символ 1970-х Ракел Уэлч

Американская актриса Ракел Уэлч умерла в возрасте 82 лет, сообщил портал TMZ со ссылкой на членов семьи. Семья актрисы рассказала, что секс-символ 1970-х скончалась на 83-м году жизни после непродолжительной болезни.

Ракел Уэлч родилась в 1940 году. В 1966 году дебютировала в кино в фильме «Фантастическое путешествие». Уэлч также снималась в фильмах «Миллион лет до нашей эры», «Самый крупный куш», «Синяя борода» и другие.

В 1975 году Ракел Уэлч получила премию «Золотой глобус» как лучшая актриса комедии или мюзикла за роль Констанции Бонасье в фильме «Три мушкетера». У нее также есть звезда на «Аллее славы» в Голливуде.