Под Луганском нашли массовое захоронение: могилы «вагнеровцев»

Около Луганска обнаружили новое захоронение людей, которые могли воевать на территории Украины в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Русская служба BBC, которая отслеживает по открытым источникам погибших на украинских фронтах российских военнослужащих.

Издание пишет, что 42 свежие могилы на местном кладбище обнаружили жители поселка Кировка. Они рассказали журналистам, что эти захоронения никто не посещает, и никто из захороненных жителям не знаком.