Под Луганском нашли массовое захоронение: могилы «вагнеровцев»
Около Луганска обнаружили новое захоронение людей, которые могли воевать на территории Украины в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Русская служба BBC, которая отслеживает по открытым источникам погибших на украинских фронтах российских военнослужащих.
Издание пишет, что 42 свежие могилы на местном кладбище обнаружили жители поселка Кировка. Они рассказали журналистам, что эти захоронения никто не посещает, и никто из захороненных жителям не знаком.
Журналисты издания смогли найти информацию о 37 мужчинах, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках близ Луганска. В их числе 20 человек, имена и фамилии которых полностью совпадают со сведениями из судебных приговоров, выложенных на сайтах российских судов. Все они должны были сейчас отбывать наказание в местах лишения свободы.
Захоронение под Луганском – уже третье кладбище, где обнаруживают десятки могил заключенных, воевавших в Украине в составе ЧВК «Вагнер». В декабре в станице Бакинская Краснодарского края РФ нашли 47 могил российских осужденных. За два месяца это захоронение увеличилось в шесть раз – к концу января могил погибших заключенных стало уже 270. Еще одно захоронение из 22 могил в начале февраля обнаружили в Подмосковье.