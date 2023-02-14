В Грузии отреагировали на резолюцию Европарламента

Резолюция Европарламента, которая призывает освободить Саакашвили и при этом ввести санкции против экс-премьера, основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, не имеет никакой ценности, заявил генсек партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе, передают грузинские СМИ.

«Никаких новшеств в резолюции нет. У нее нет никакой ценности, ей грош цена. Когда речь идет о прямых указаниях на ложь и покрывательстве криминалов, эта резолюция не может иметь серьезного вида», - сказал Каладзе..

Авторы резолюции считают, что Иванишвили - олигарх, мстящий Саакашвили тем, что не выпускает его на волю. «Документ, в котором речь идет о прямом покрывательстве лоббистами криминала, он не может быть ценен. Он не может быть ценен, если о меценате и благотворителе нам говорят, что он должен попасть под санкции», - сказал Каладзе.

Он подчеркнул, что Грузия заслуживает получения статуса кандидата, но летом 2022 года ей было отказано по политическим соображениям. По его словам, власти Грузии и сейчас делают все, чтобы выполнить 12 условий Еврокомиссии, необходимых для получения статуса кандидата, но «сегодня Европарламент указывает на то, что, если страна не освободит преступника, она не получит статус».

«Я спрашиваю население нашей страны, которое хочет евроинтеграции: такое отношение и подход для вас приемлем? У нас же есть самолюбие. Вы же любите свою страну, свою родину, для вас разве приемлемо, если с нами, властью, которая представляет большинство жителей страны, говорят языком шантажа и шантажируют ее?» - поинтересовался Каладзе.

В завершение он заявил, что власти Грузии будут всегда защищать интересы своей страны.