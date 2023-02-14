Ходорковский: Западу придется делать выбор между тремя вариантами

«Проигранная война в Украине — это ступенька к войне в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вы должны понимать: если большого парня ударят по лицу, многие другие ребята начнут сомневаться, действительно ли он так силен, и тоже захотят ударить его по зубам. …Поэтому если США хотят воевать в Азии, то самый правильный путь к этому — проявить слабость в Украине», — считает Ходорковский.

Он отметил, что сейчас у Запада есть выбор между тремя вариантами в стратегии поддержки Киева. По мнению Ходорковского, нынешний путь, несмотря на недавние соглашения о поставках современных боевых танков, может привести к затяжной и полной риска войне, поскольку необходимое оружие отправляется не сразу, а поэтапно, и зачастую его приходится добиваться слишком долго. В этой ситуации нет никаких гарантий, что Украина сможет поддерживать нынешний уровень потерь. К тому же политические разногласия в США накануне президентских выборов 2024 года могут побудить законодателей прекратить поставки оружия и экономическую помощь.

Второй вариант предполагает быстрое и значительное увеличение военной помощи Украине, включая дальнобойные ракеты и истребители, которые позволят уничтожить российские линии снабжения. «Единственное, что может переломить ситуацию на поле боя, — это авиация. Все остальное вторично», — сказал Ходорковский.

Что касается третьего варианта, Ходорковский не исключает, что в конечном итоге США и их союзники «развернутся и уйдут, как они сделали это в Афганистане, Сирии и других местах». «Путин — человек, который мыслит задним числом, и он считает, что если что-то уже было раньше, то, скорее всего, это повторится в будущем. …Оглядываясь назад, Путин видит, что каждый раз, когда он начинает маленькую войну, он способен консолидировать общество вокруг себя, и он снова и снова видит, как американцы уходят. Если он успешно завершит украинскую кампанию, то национал-патриоты, которые сейчас являются его главным источником поддержки, не позволят ему остановиться, и начнется следующая война», — уверен оппозиционер.