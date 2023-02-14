Тела погибших в Турции азербайджанских студентов доставили в Баку

В Баку доставили тела студентов, погибших при землетрясении в турецком городе Малатья. АПА сообщает, что самолет с телами Самира Гулиева, Шахина Велиева, Хюмама Исмаиллы и Гюндуза Назарзаде приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Ранее сообщалось, что во вторник, 14 февраля, тела четырех азербайджанских студентов извлекли из-под завалов жилого здания в Малатье. Они были студентами Университета Иненю.