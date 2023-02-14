В Бельгии недовольны: не хотим «Карабах», хотим «Барселону» и «Манчестер Юнайтед»

Бельгийские любители футбола испытали большое разочарование. Сегодня они не смогут посмотреть центральный матч еврокубкового дня между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед», а, как пишут бельгийские СМИ, вынуждены будут созерцать прямую трансляцию из Баку, где чемпион Азербайджана « Карабах » будет принимать «Гент».

Матч 1/16 финала Лиги конференций «Карабах» - «Гент» и игра той же стадии Лиги Европы «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» будут проходить одновременно. Встречи начнутся в 21:45 по бакинскому времени. Естественно, противостояние двух великих клубов из Испании и Англии вызывает огромный интерес. В Бельгии правами показа матчей Лиги Европы и Лиги конференций на общедоступных каналах владеет государственная телекомпания RTBF («Франкоязычное бельгийское радио и телевидение»), которая решила показать не «Барсу» и «МЮ», а матч своего «Гента» против «Карабаха». Бельгийских телезрителей это решение возмутило. Они завалили RTBF сообщениями о том, что хотят видеть на бесплатном канале главную игру четверга, а не трансляцию из Баку.

Столкнувшись с многочисленными жалобами, гостелекомпания вынуждена была выступить с объяснениями. «Причина показа матча «Карабах» - «Гент» абсолютно понятна, - говорится в заявлении. - RTBF имеет право в каждый игровой день транслировать два матча Лиги Европы и Лиги конференций. Один из них начинается в 18:45 по центральноевропейскому времени, а второй – в 21:00. Но при этом мы обязаны транслировать игру бельгийского клуба, если он играет в это время. Чтобы соблюдать условия контракта, RTBF должна пропустить матч Лиги Европы и показать встречу Лиги конференций, которая является частью списка событий, представляющих большой интерес, и поэтому должна транслироваться по бесплатному каналу».

Бельгийская гостелекомпания попыталась утешить зрителей, сообщив, что в ночном эфире на одном из своих каналов покажет расширенный обзор игры «Барселона» - «Манчестер Юнайтед».