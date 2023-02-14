По поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, утром 16 февраля в регион Турции, где произошло страшное землетрясение, вылетел еще один самолет с гуманитарной помощью.

На самолете, перевозящем 105 тонн гуманитарной помощи, в Турцию будут доставлены обогреватели и палатки, которые больше всего нужны пострадавшим от землетрясения в холодные зимние месяцы.

Отметим, что на днях в регион самолетом с гуманитарной помощью были доставлены палатки и обогреватели.

Напомним, по указанию первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, 9 февраля в Турцию вылетел первый самолет с гуманитарной помощью Фонда Гейдара Алиева. Сотрудники фонда, командированные в братскую страну, доставили пострадавшим от землетрясения различные лекарственные препараты, медицинские принадлежности и оборудование, теплую одежду.