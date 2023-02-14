Азербайджанские коммандос взяли в окружение «противника» видео
В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год в оперативных подразделениях (коммандос) проводятся тактико-специальные учения, сообщили в Минобороны.
Двигаясь по маршруту, намеченному в соответствии со сценарием учений, коммандос выполнили задачи по обезвреживанию диверсионной группы условного противника, пытавшегося совершить провокацию.
Проникнув в глубину оперативного района, коммандос обнаружили временные укрытия противника.
Были успешно выполнены действия по предотвращению провокации взятого в окружение условного противника. Основной целью учений является совершенствование тактических способностей личного состава, навыков применения стрелкового оружия и дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос.