В Минске заявили о «шагах» Литвы по «эскалации ситуации» на границе

Накануне таможня Литвы сообщила, что с 16 февраля движение грузовых поездов из Беларуси в Литву через погранпереход «Стасилай» (с белорусской стороны – «Бенякони») будет приостановлено. Данное решение вызвано «повышенной угрозой национальной безопасности Литвы».

Об этом заявил российским СМИ официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси Антон Бычковский, комментируя решение Вильнюса об одностороннем прекращении взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.

Литва осуществляет ряд последовательных шагов, направленных на эскалацию ситуации на границе с Беларусью.

«Это ряд последовательных шагов, направленных на эскалацию ситуации, на ухудшение ситуации на границе», - сказал Антон Бычковский, напомнив о принятом правительством Литвы в январе решении о денонсации подписанного в 2006 году договора с Беларусью о принципах приграничного сотрудничества.

Он назвал очередной шаг Литвы, «направленный на то, чтобы выйти из обязательств перед белорусской стороной в части бесперебойности и ритмичной работы пункты пропусков», неконструктивным и откровенно недружественным.

«Это может негативно повлиять на ритмичность пересечения границы людьми и транспортными средствами», - подчеркнул официальный представитель ГПК.