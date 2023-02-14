ISW: Путин не может поделиться военными успехами

В прошлом году Путин несколько раз откладывал свое традиционное обращение к обеим палатам российского парламента, вероятно, надеясь в ходе него торжественно объявить о крупных российских победах в войне против Украины, но этого так и не произошло – как из-за отсутствия таких побед, так и в свете нарастающей критики в сторону Кремля по поводу ведения им этой войны, пишет ISW в своей очередной сводке.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) не ожидают от назначенного на 21 февраля обращения Владимира Путина к Федеральному собранию заявлений о какой-либо дальнейшей эскалации войны в Украине. В своей речи Путин, скорее всего, не станет объявлять ни о новой волне мобилизации, ни о каких-либо других значительных политических решениях, прогнозируют они.

Путин в последние несколько месяцев совершил ряд невпечатляющих выступлений в ознаменование тех или иных памятных дат и, судя по всему, свое отложенное обращение к Федеральному собранию решил приурочить к первой годовщине признания Россией Донецка и Луганска. По всей вероятности, Путин намерен подать в новой упаковке предпринятые за прошлый год меры по интеграции оккупированных территорий в РФ, преподнеся их как свежее достижение, считают в ISW.

По мнению аналитиков, российские военные провалы в Украине по-прежнему не дают Путину возможности поделиться своими успехами с российской общественностью. После захвата Северодонецка в июле прошлого года российские военные не сумели достичь ни одного крупного оперативного успеха. За это же время украинские войска смогли освободить почти 18 тысяч кв. км территории. Возможно, Путин выбрал дату своего послания к Федеральному собранию на ожиданиях, что его армия добьется хотя бы тактического успеха в районе Бахмута, несмотря на то, что с 4 июля российские войска ценой невообразимых потерь смогли занять лишь около 500 кв. км территории в этом районе.

Путин мог бы объявить начало очередной волны мобилизации, хотя большинство индикаторов и экспертных оценок говорят о том, что он не станет этого делать сейчас.

Российская армия уже бросила значительную часть своих имеющихся воинских формирований на усиленные наступательные действия в Украине, и дефицит крупных незадействованных резервов, по всей вероятности, удержит Путина от объявления о начале совершенно нового крупномасштабного наступления, полагают эксперты ISW.

Скорее всего, Путин продолжит выступать перед публикой с малосодержательными речами, поскольку отсутствие военных успехов в Украине лишает его возможности провозгласить или хотя бы пообещать вскоре хоть сколь-нибудь значимую победу.

Стойкая оборона украинцами самого Бахмута, несмотря на потери в людях и материально-технических ресурсах, не позволит Путину заявить даже о захвате этого города в годовщину начала войны, что дало бы ему самому, российским военным и населению новую надежду на победу и, возможно, повысило бы готовность Кремля потребовать большего от своих граждан, заключают эксперты ISW.