Спасатели МЧС извлекли еще 38 тел из-под завалов в Турции

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева находящиеся в Турции спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) непрерывно продолжают поисково-спасательные операции по ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщили в пресс-службе министерства.

До сих пор азербайджанскими спасателями в зоне землетрясения были спасены 53 человека, извлечены и переданы в соответствующие органы тела 729 (38 за последние сутки) человек.

Поисково-спасательные работы с привлечением специальной техники, а также специально обученных собак продолжаются.

О ходе спасательных операций будет предоставлена дополнительная информация.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.