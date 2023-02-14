«К сожалению, вместе с этим противник использовал и другие способы поражения - это была миксованная атака, в частности, с применением дронов и самолетов стратегической авиации. Знаем, что есть попадания в Львовской области», - сказала она.

По ее словам, российские войска запустили 8 ракет «Калибр». Все ракеты, сообщила Гуменюк, удалось сбить – 6 над Николаевской областью, 2 - над Херсонской.

Об этом заявила пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Юг» Наталья Гуменюк.

Россия в ночь на 16 февраля провела «миксованную атаку» с использованием ракет и беспилотников.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, в свою очередь, заявил, что российские войска «несколько изменили тактику».

«Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели», - написал Ермак в Telegram, подчеркнув, что ПВО «справилась с большинством вражеских ракет и БПЛА».

Глава Львовской области Максим Козицкий сообщил в Telegram, что на территории региона в результате атаки пострадал объект критической инфраструктуры, на котором возник пожар. Жертв и пострадавших нет.

По данным Ермака, от атаки пострадала не только Львовская область.

«Есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях», - сообщил он, не уточнив размер причиненного ущерба.

В свою очередь, командование Воздушных сил ВСУ сообщило в Facebook, что во время массированного ракетного удара в ночь с 15 на 16 февраля россияне выпустили по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, ВСУ уничтожили 16 из них.

Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

«В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет», - пояснили в командовании.