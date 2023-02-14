Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждал с однопартийцами проекты мирного договора с Азербайджаном, пишут армянские СМИ.

Как отмечается в публикации, Пашинян заявил, что переговоры нужно завершить как можно скорее, а также урегулировать отношения с Турцией.

Сообщается, что ожидания в «Гражданском договоре» только возросли после вчерашнего визита главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Турцию.