Пашинян торопит с проектом мирного договора с Баку армянские СМИ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждал с однопартийцами проекты мирного договора с Азербайджаном, пишут армянские СМИ.
Как отмечается в публикации, Пашинян заявил, что переговоры нужно завершить как можно скорее, а также урегулировать отношения с Турцией.
Сообщается, что ожидания в «Гражданском договоре» только возросли после вчерашнего визита главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Турцию.
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