Однако Блинкен подчеркнул, что Киев самостоятельно принимает решения по поводу своих военных планов. Вашингтон же старается помочь украинским силам продвинуться туда, «где идет борьба, в основном на востоке».

Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен во время онлайн-разговора с группой экспертов 15 февраля, пишет пишет Politico со ссылкой на четыре источника, знакомых с содержанием беседы.

Попытка Украины вернуть себе аннексированный Россией Крым станет для президента РФ Владимира Путина пересечением «красной линии». Поэтому США не поощряют планы Киева по возвращению полуострова.

По мнению двух источников, Блинкен намекнул, что США не считают наступление на Крым «мудрым шагом». Другие источники восприняли слова Блинкена как готовность Вашингтона принять любое решение Киева.

«В целом сообщение состоит в том, что существует большая неопределенность в отношении того, как все пойдет дальше, с реальными вопросами о способности любой из сторон добиться больших успехов», – пояснил один из собеседников.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли выразил скепсис по поводу возможности Украины вернуть себе все оккупированные Россией территории.

«Я по-прежнему утверждаю, что в этом году будет очень и очень сложно военным путем изгнать российские силы с каждой пяди Украины», – заявил Милли 20 января.

Украина не будет вести военные действия в Крыму, но изолирует полуостров, считает бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«Есть три критических точки: сухопутный мост в Россию, мост через Керченский пролив и военно-морская база в Севастополе. Они должны выбить все три», – сказал Волкер.

По его словам, это оставит российские силы в Крыму без поддержки и станет серьезным ударом.

Для нанесения ударов по военным объектам в Крыму США передали Украине ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) дальностью до 150 км. Это самонаводящиеся ракеты американо-шведской разработки, которые запускаются с установок реактивного залпового огня HIMARS. На этом фоне глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев собирается вернуть Крым к лету 2023 года.