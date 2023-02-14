Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 10:36

В отмечаемую 11 февраля годовщину победы исламской революции 1979 года в иранском обществе произошли беспрецедентные события. Более 43 лет власти Ирана превращали этот знаменательный день в грандиозную демонстрацию массовой народной поддержки теократии, сгоняя на проправительственные митинги школьников, студентов, учителей, учащихся медресе... Однако в феврале нынешнего года организация марша сторонников революции провалилась. Фактически его бойкотировали даже подневольные бюджетники. В результате власти были вынуждены вывести на марш баседжистов и военных, которым было приказано явиться на демонстрации в гражданской одежде. Несколько примкнувших к акции блогеров выложили в соцсети откровения военнослужащих КСИР из городских гарнизонов.

«Они насильно вывели нас на марш и сказали, что если мы не придем, нас отстранят от службы», - сказал один из офицеров КСИР. Тем не менее все наблюдатели обратили внимание на знаковое событие, произошедшее 11 февраля - в толпе проправительственной акции с портретами рахбара и флагами ИРИ шествовали девушки без… хиджабов. Факт сам по себе беспрецедентный. Тем более, если учесть, что 16 сентября 2022 года полиция нравов «Иршад» за неправильный хиджаб задержала и забила до смерти 22-летнюю Махсу Амини. На последовавшими за этой расправой акциями гражданского неповиновения, которые продолжаются по сей день, иранские силовики убили, ранили и арестовали за демонстративный отказ от хиджаба сотни девушек. Более того, скорее всего, с подачи властей Ирана видеоплатформа Youtube полна снятыми в различных районах Тегерана видеороликами, на которых женщины разных возрастов без хиджабов гуляют по улицам и паркам, и сидят в столичных кафе. Приходится чуть-ли не сквозь лупу вглядываться в вывески магазинов и уличные рекламы, чтобы убедиться, что на этих видео запечатлен Тегеран, а не Стамбул, Баку или Дубай. «Телешоу» на Youtube – это первое наглядное подтверждение, что в вопросе обязательного хиджаба режим аятолл сделал шаг назад. А если вспомнить, как еще два месяца назад рахбар повторял тезис аятоллы Хомейни: «Есть хиджаб – есть исламская республика, нет хиджаба, нет исламской республики», то этот шаг без преувеличений можно назвать «историческим».

В эти дни колесо современной истории Ирана совершает непредсказуемый, невероятный поворот, в результате которого на политической арене Ирана, спустя 44 года, вновь сталкиваются монарх Пехлеви и рахбар Хаменеи. Как известно, за несколько дней до очередной годовщины исламской революции сын покойного шахиншаха, наследный принц Реза Пехлеви, призвал иранский народ превратить 11 февраля в день новой иранской революции, которая должна начаться с лозунга «Женщина, жизнь, свобода». Призыв наследного принца прозвучал в Вашингтоне, под сводами Джорджтаунского университета, где проходило собрание с участием наиболее известных политических противники системы Вилаят-э-Фагих - Масих Алинежад, Хамеда Эсмаилиюна и Назанин Фанади… К ним онлайн присоединились Ширин Эбади, Абдулла Мехтади, Гольшифте Фарахани, Али Карими, а также любимица иранцев всех возрастов Фаиге Атешин, она же певица Гугуш. На встрече был провозглашен и принят манифест солидарности, в основу которого легли общие принципы крупных организаций и движений. Что же касается дорожной карты борьбы с режимом аятолл в Иране, то она будет опубликована в конце февраля. В ответ на обращение наследного принца Резы Пехлеви, аятолла Али Хаменеи призвал своих сторонников сделать день 11 февраля «днем проявлением национального единства». Сразу после призыва рахбара, в социальные сети Ирана попало письмо управления образования, адресованное школам провинции Западный Азербайджан, в котором было сказано, что участие в проправительственном марше станет критерием для оценок успеваемости учащихся и качества преподавательской деятельности их учителей.

Тем не менее, организовать в день исламской революции хоть бы видимость массовой поддержки властям так и не удалось. Появление девушек без хиджабов, как и объявленную Хаменеи амнистию арестованным участников демонстраций, протестная общественность Ирана оценила, как очередную уловку режима, цель которой - продлить в Иране существование деспотической системы. Тем не менее, 11 февраля крупнейшая акция иранцев, все-таки, состоялась, но не в Иране, а в Лос-Анджелесе, где перед стотысячной манифестацией выступили лидеры оппозиции. Одновременно митинги и демонстрации иранской диаспоры против теократии и деспотизма прошли в Дюссельдорфе, Брюсселе, Токио и других городах мира. В самом Иране акции протеста под лозунгами «Смерть Хаменеи, проклятие Хомейни», «Смерть диктатору», «Отомстим за кровь наших друзей», «Нет режиму детоубийц» прошли в нескольких районах Тегерана, а также в Багери, Карадже, Мешхеде, Занджане, Шираз, Казвин и других городах. На станциях метро в Тегеране, под аплодисменты жителей столицы, активисты-женщины пели гимн протестов ««Baraye» («Для»), сочиненный арестованным за антиправительственные выступления и призывы композитором Шервином Хаджипуром. В социальной сети попало видео женщин, пишущих антиправительственные лозунги на стенах домов в центральных районах Тегерана. Активисты в столичном районе Джавадие воткнули в землю у дверей подожженной базы «Басидж» флаг Shir o khorshid («Лев и солнце»), который был государственным флагом Ирана до провозглашения исламской республики.

В ряде иранских городов, включая столицу, произошли нападения на священнослужителей, несколько из них получили ножевые ранения. В Реште, Джаванпуре, Боруджерде протестующая молодежь сорвала все транспаранты и флаги ИРИ, а в Хаше был подожжен штаб «Басидж». По данным правозащитников, со времени начала протестов в Иране, которые охватили 164 города, силовики убили 528 участников акций, включая 71 ребенка. Уже вынесено 784 приговора, из которых 112 – смертные, а четыре приведены в исполнение. Под арестом находятся около 20 тысяч человек. Интересное заявления сделал Мовлави Абдулхамид, суннитский священнослужитель в провинции Систан и Белуджистан, призвавший иранских политиков во власти перейти на сторону протестующих. «Вам не следует беспокоиться о территориальной целостности, а также об этническом и религиозном многообразии страны, - подчеркнул Абдулхамид. - Опасайтесь экономического краха, социальных проблем и возмущение народа».